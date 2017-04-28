У Києві та області до 30 квітня зберігатиметься пожежна небезпека

11:24, 28 квітня 2017
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Протягом 28-30 квітня у Києві та Київській області очікується пожежна небезпека.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"За прогнозами Укргідрометцентру, 28-30 квітня по місту Києву та області 4 клас пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

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Раніше у Київській міській державній адміністрації (КМДА) нагадали правила поведінки у разі виникнення пожежі.

Якщо ви опинилися в осередку пожежі:

- не панікуйте та не приймайте поспішних необдуманих рішень;

- не тікайте від полум’я, що швидко наближається, у протилежний від вогню бік, долайте крайку вогню проти вітру, закривши голову й обличчя одягом;

- з небезпечної зони, до якої наближається полум’я, виходьте швидко, перпендикулярно напряму поширення вогню;

- якщо втекти від пожежі неможливо, то вийдіть на відкриту місцевість або галявину, ввійдіть у водойму або накрийтесь мокрим одягом і дихайте повітрям, що над самою поверхнею землі (тут воно менш задимлене); рот і ніс при цьому прикривайте одягом чи шматком будь-якої тканини;

- гасити полум’я невеликих низових пожеж можна, забиваючи його гілками листяних порід дерев, заливаючи водою, закидаючи вологим ґрунтом та затоптуючи ногами;

- під час гасіння пожежі не відходьте далеко від доріг і просік, не випускайте з виду інших учасників гасіння пожежі, підтримуйте з ними зв’язок за допомогою голосу;

- будьте обережні в місцях горіння високих дерев, вони можуть завалитися і травмувати вас;

- особливо будьте обережні у місцях торф’яних пожеж, враховуйте, що там можуть створюватися глибокі вирви, тому рухайтеся, за можливості, перевіряючи палицею глибину шару, що вигорів;

- після виходу із осередку пожежі повідомте місцеві органи влади та пожежну службу про місце, розміри та характер пожежі.

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