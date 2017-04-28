У Києві та області до 30 квітня зберігатиметься пожежна небезпека
Протягом 28-30 квітня у Києві та Київській області очікується пожежна небезпека.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"За прогнозами Укргідрометцентру, 28-30 квітня по місту Києву та області 4 клас пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.
Раніше у Київській міській державній адміністрації (КМДА) нагадали правила поведінки у разі виникнення пожежі.
Якщо ви опинилися в осередку пожежі:
- не панікуйте та не приймайте поспішних необдуманих рішень;
- не тікайте від полум’я, що швидко наближається, у протилежний від вогню бік, долайте крайку вогню проти вітру, закривши голову й обличчя одягом;
- з небезпечної зони, до якої наближається полум’я, виходьте швидко, перпендикулярно напряму поширення вогню;
- якщо втекти від пожежі неможливо, то вийдіть на відкриту місцевість або галявину, ввійдіть у водойму або накрийтесь мокрим одягом і дихайте повітрям, що над самою поверхнею землі (тут воно менш задимлене); рот і ніс при цьому прикривайте одягом чи шматком будь-якої тканини;
- гасити полум’я невеликих низових пожеж можна, забиваючи його гілками листяних порід дерев, заливаючи водою, закидаючи вологим ґрунтом та затоптуючи ногами;
- під час гасіння пожежі не відходьте далеко від доріг і просік, не випускайте з виду інших учасників гасіння пожежі, підтримуйте з ними зв’язок за допомогою голосу;
- будьте обережні в місцях горіння високих дерев, вони можуть завалитися і травмувати вас;
- особливо будьте обережні у місцях торф’яних пожеж, враховуйте, що там можуть створюватися глибокі вирви, тому рухайтеся, за можливості, перевіряючи палицею глибину шару, що вигорів;
- після виходу із осередку пожежі повідомте місцеві органи влади та пожежну службу про місце, розміри та характер пожежі.
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