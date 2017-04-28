Вихідні в Україні будуть теплими, однак на заході пройдуть дощі (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними на заході України пройдуть дощі. Практично у всіх регіонах збережеться тепла погода.
У столиці у суботу без опадів, температура повітря вночі +10°, вдень +24°. У неділю хмарно з проясненнями, +8°...+17°.
У Львові завтра очікується мінлива хмарність, вночі +6°, вдень +11°. У неділю очікуються опади, +5°...+10°.
В Україні сьогодні без опадів, на заході вдень потеплішає до +27° (карта)
У Луцьку в суботу вночі +6°, вдень +14°, без опадів. У неділю вночі +5°, вдень +10°, пройде дощ.
У Вінниці в суботу хмарно з проясненнями, температура повітря +8°...+21°. У неділю до +18°, без опадів.
Одеситам на вихідних обіцяють сонячну погоду. У суботу температура вночі +5°, вдень +17°. У неділю +8°...+19°.
У Харкові в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +9°, вдень +22°. У неділю +9°...+22°, без опадів.
У Дніпрі в суботу сонячно. Температура вночі +7°, вдень +22°. У неділю мінлива хмарність, температура повітря +8°...+23°.
У Сімферополі завтра хмарно з проясненнями, +7°...+26°. У неділю +9°...+27°, ясно і без опадів.
Жителям Маріуполя обіцяють на суботу невелику хмарність, температура вночі +8°, вдень +20°. У неділю сонячно, температура до +20°.
У Краматорську в суботу ясно і без опадів, температура вночі +7°, вдень +23°. У неділю температура до +23°, сонячно.
У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі +7°, вдень +22°. У неділю +11°...+23°, ясно.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу пройде дощ, температура до +11°. У неділю дощ, вночі +3°, вдень +4°.
У Моршині на Львівщині в суботу хмарно, вночі +5°, вдень +13°. У неділю пройде дощ, вночі +5°, вдень до +10°.
У Трускавці в суботу хмарно, температура до +13°. У неділю температура вдень +9°, пройде дощ.
У Сваляві завтра очікуються опади, +12°, у неділю можливий дощ, температура повітря +5° ...+10°.
У Затоці в суботу без опадів, температура вночі +6°, вдень до +14°. У неділю сонячно, +17°.
У Бердянську на вихідних очікується сонячна погода, в суботу температура +9° ...+20°, у неділю до +20°.
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Погода в Україні
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Вінниця+16°... +6°
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Дніпро+16°... +5°
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Донецьк+12°... +3°
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Житомир+17°... +6°
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Запоріжжя+17°... +6°
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Івано-Франківськ+16°... +4°
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Київ+16°... +7°
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Кіровоград+17°... +5°
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Луганськ+13°... +3°
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Луцьк+17°... +7°
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Львів+17°... +7°
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Миколаїв+20°... +7°
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Одеса+19°... +7°
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Полтава+16°... +7°
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Рівне+17°... +6°
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Сімферополь+15°... +5°
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Суми+16°... +5°
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Тернопіль+16°... +5°
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Харків+17°... +5°
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Херсон+19°... +6°
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Хмельницький+16°... +5°
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Черкаси+18°... +6°
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Чернігів+17°... +6°
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Чернівці+17°... +7°