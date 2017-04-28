Вихідні в Україні будуть теплими, однак на заході пройдуть дощі (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними на заході України пройдуть дощі. Практично у всіх регіонах збережеться тепла погода.

У більшості регіонів України на вихідних буде тепло / УНІАН

У столиці у суботу без опадів, температура повітря вночі +10°, вдень +24°. У неділю хмарно з проясненнями, +8°...+17°.

У Львові завтра очікується мінлива хмарність, вночі +6°, вдень +11°. У неділю очікуються опади, +5°...+10°.

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У Луцьку в суботу вночі +6°, вдень +14°, без опадів. У неділю вночі +5°, вдень +10°, пройде дощ.

У Вінниці в суботу хмарно з проясненнями, температура повітря +8°...+21°. У неділю до +18°, без опадів.

Одеситам на вихідних обіцяють сонячну погоду. У суботу температура вночі +5°, вдень +17°. У неділю +8°...+19°.

У Харкові в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +9°, вдень +22°. У неділю +9°...+22°, без опадів.

Прогноз на 29 квітня / УНІАН

Прогноз ан 30 квітня / УНІАН

У Дніпрі в суботу сонячно. Температура вночі +7°, вдень +22°. У неділю мінлива хмарність, температура повітря +8°...+23°.

У Сімферополі завтра хмарно з проясненнями, +7°...+26°. У неділю +9°...+27°, ясно і без опадів.

Жителям Маріуполя обіцяють на суботу невелику хмарність, температура вночі +8°, вдень +20°. У неділю сонячно, температура до +20°.

У Краматорську в суботу ясно і без опадів, температура вночі +7°, вдень +23°. У неділю температура до +23°, сонячно.

У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі +7°, вдень +22°. У неділю +11°...+23°, ясно.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу пройде дощ, температура до +11°. У неділю дощ, вночі +3°, вдень +4°.

У Моршині на Львівщині в суботу хмарно, вночі +5°, вдень +13°. У неділю пройде дощ, вночі +5°, вдень до +10°.

У Трускавці в суботу хмарно, температура до +13°. У неділю температура вдень +9°, пройде дощ.

У Сваляві завтра очікуються опади, +12°, у неділю можливий дощ, температура повітря +5° ...+10°.

У Затоці в суботу без опадів, температура вночі +6°, вдень до +14°. У неділю сонячно, +17°.

У Бердянську на вихідних очікується сонячна погода, в суботу температура +9° ...+20°, у неділю до +20°.

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