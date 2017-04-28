У п'ятницю, 28 квітня, у Нікарагуа стався землетрус магнітудою 4,6.

У Нікарагуа стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 16 км на південний захід від населеного пункту Белен. Осередок землетрусу залягав на глибині 176,4 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, 25 квітня в Чилі стався землетрус магнітудою 6,9.

Спочатку планувалося евакуювати жителів міста Вальпараїсо, яке розташовано в 35 км від епіцентру землетрусу, але після повідомлення Тихоокеанського центру попередження цунамі про невеликі хвилі у 15 см, влада скасувала евакуацію.