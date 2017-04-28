Вулкан Сакурадзіма в Японії викинув стовп попелу на висоту більше 3 кілометрів

Вулкан Сакурадзіма на острові Кюсю (Японія) викинув стовп попелу і диму заввишки 3200 метрів.

Ілюстрація / Reuters

Про це повідомили в місцевому метеорологічному управлінні, передає "РИА Новости".

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Зазначається, що останній раз вулкан прокидався влітку минулого року.

Метеорологи попереджають, що в будь-який момент можна очікувати повторного викиду.

Нагадаємо, вчений Метью Блекетт з Університету Ковентрі (Великобританія) назвав п'ять найбільш небезпечних вулканів Землі, у результаті виверження яких можуть загинути тисячі осіб.