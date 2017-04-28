Через снігопад на півдні і сході Чехії ввели режим стихійного лиха
На півдні і сході Чехії через сильний снігопад місцева влада ввела режим стихійного лиха.
Через негоду 28 квітня було зупинено рух на багатьох ділянках автомобільних доріг і залізниць, тисячі сімей залишилися без електрики, передає "РИА Новости" з посиланням на місцеве телебачення.
Канаду накрив сніговий шторм, скасовано сотні авіарейсів
"Більше 10 тисяч квартир і будинків у південній Чехії залишилися в п'ятницю без електрики. Причиною цього стало пошкодження електромереж у зв'язку з падінням на них через сильний вітер окремих гілок і цілих дерев. З цієї ж причини припинено залізничний рух на деяких місцевих маршрутах, в тому числі, в передмістях Чеське-Будейовіце. Вантажівки, які не мають можливості через ожеледицю підніматися по схилах пагорбів, заблокували багато доріг", - йдеться в повідомленні.
У той же час на сході Чехії сніг завалив гористі райони в околицях міст Шумперк і Єсенік. Поліція також рекомендує водіям не виїжджати на дороги в інших місцях на півночі Оломоуцького краю.
У Чесько-Будейовицькому і Оломоуцькому краях оголосили режим стихійного лиха.
Повідомляється, що такі погодні умови можуть зберегтися і в суботу. Крім того, снігопад також може поширитися на ряд інших країв. У середині дня п'ятниці вже почався сильний снігопад в Пардубицькому і Моравськосилезькому краях, також розташованих на сході Чехії.
Нагадаємо, у Великодній понеділок в Німеччині випав сніг. Негода зачепила землю Північний Рейн-Вестфалія.
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +15°
-
Дніпро+30°... +18°
-
Донецьк+30°... +14°
-
Житомир+26°... +14°
-
Запоріжжя+31°... +18°
-
Івано-Франківськ+26°... +15°
-
Київ+25°... +16°
-
Кіровоград+28°... +16°
-
Луганськ+30°... +14°
-
Луцьк+25°... +13°
-
Львів+24°... +14°
-
Миколаїв+29°... +18°
-
Одеса+31°... +18°
-
Полтава+26°... +17°
-
Рівне+25°... +14°
-
Сімферополь+30°... +14°
-
Суми+22°... +15°
-
Тернопіль+25°... +15°
-
Харків+23°... +16°
-
Херсон+30°... +17°
-
Хмельницький+27°... +16°
-
Черкаси+26°... +15°
-
Чернігів+26°... +14°
-
Чернівці+28°... +16°