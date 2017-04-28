Через снігопад на півдні і сході Чехії ввели режим стихійного лиха

16:01, 28 квітня 2017
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На півдні і сході Чехії через сильний снігопад місцева влада ввела режим стихійного лиха.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Через негоду 28 квітня було зупинено рух на багатьох ділянках автомобільних доріг і залізниць, тисячі сімей залишилися без електрики, передає "РИА Новости" з посиланням на місцеве телебачення.

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"Більше 10 тисяч квартир і будинків у південній Чехії залишилися в п'ятницю без електрики. Причиною цього стало пошкодження електромереж у зв'язку з падінням на них через сильний вітер окремих гілок і цілих дерев. З цієї ж причини припинено залізничний рух на деяких місцевих маршрутах, в тому числі, в передмістях Чеське-Будейовіце. Вантажівки, які не мають можливості через ожеледицю підніматися по схилах пагорбів, заблокували багато доріг", - йдеться в повідомленні.

У той же час на сході Чехії сніг завалив гористі райони в околицях міст Шумперк і Єсенік. Поліція також рекомендує водіям не виїжджати на дороги в інших місцях на півночі Оломоуцького краю.

У Чесько-Будейовицькому і Оломоуцькому краях оголосили режим стихійного лиха.

Повідомляється, що такі погодні умови можуть зберегтися і в суботу. Крім того, снігопад також може поширитися на ряд інших країв. У середині дня п'ятниці вже почався сильний снігопад в Пардубицькому і Моравськосилезькому краях, також розташованих на сході Чехії.

Нагадаємо, у Великодній понеділок в Німеччині випав сніг. Негода зачепила землю Північний Рейн-Вестфалія.

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