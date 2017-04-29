Потужний землетрус магнітудою 7,2 бали сколихнув Філіппіни

04:07, 29 квітня 2017
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Землетрус був глибоко у морі, але людей все ж попередили триматися подалі від берега протягом наступних кількох годин.

earthquake.usgs.gov
За даними Геологічної служби США, потужність землетрусу склала 6,8 балів / earthquake.usgs.gov

Потужний землетрус магнітудою 7,2 бали сколихнув узбережжя острова Мінданао на Філіппінах. Сейсмологи країни радять людям триматися подалі від прибережних районів, але не очікують на якісь серйозні пошкодження. За даними Геологічної служби США, потужність землетрусу склала 6,8 балів.

Наразі немає інформації про загиблих чи поранених, але очевидці кажуть, що землетрус був таким сильним, що хиталися земля і стіни будинків, передає ТСН з посиланням на Reuters.

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Епіцентр землетрусу був близько у 57 км на північний захід від провінції Сарангані, в південній частині Мінданао, найбільшого острову на півдні Філіппінського архіпелагу.

"Це було настільки сильно, що протягом 10 секунд можна було слухати, як трясеться земля. Це найсильніший землетрус, який я відчула. Стіна виглядала так, наче вона буде падати", - розповіла агентству місцева жителька Дженіфер Багтай.

Тихоокеанський центр цунамі попередив, що існує ризик виникнення великих хвиль в радіусі 300 км від епіцентру землетрусу. Але Інститут вулканології і сейсмології Філіппін заявив, що ніякої загрози цунамі немає.

Голова Інституту Ренато Солідум сказав, що немає ніякої необхідності залишати район землетрусу. Землетрус був глибоко у морі, але людей все ж попередили триматися подалі від берега протягом наступних кількох годин. Солідум також сказав, що ніяких серйозних пошкоджень не передбачається.

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