В Україні пануватиме літнє тепло - синоптик

1-2 травня у нашій країні пануватиме тепло.

Завтра в Україні очікується до +27° / Фото УНІАН

Завтра найхолоднішими частинами Європи будуть західні області України та північні райони Іспанії й Португалії, десь +5+12°. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її прогнозом, на решті території України очікується сонячна погода - +18+24°. "1-2 травня скрізь у нас буде тепла погода, навіть на заході почне вирівнюватися", - йдеться у повідомленні Діденко.

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У суботу, 29 квітня, у Києві було аж +26°, а у Львові +7° з дощем. Синоптик прогнозує, що у неділю, 30 квітня, цей контраст зміниться мало, "захід України ще потрясеться від холоду та помокне під дощами".

"На решті території у неділю буде практично літо +20+27°!" - обіцяє Діденко.

facebook.com/tala.didenko

Як повідомляла Погода УНІАН, цими вихідними на заході України пройдуть дощі. Практично у всіх регіонах збережеться тепла погода.