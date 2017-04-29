В Україні пануватиме літнє тепло - синоптик
1-2 травня у нашій країні пануватиме тепло.
Завтра найхолоднішими частинами Європи будуть західні області України та північні райони Іспанії й Португалії, десь +5+12°. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
За її прогнозом, на решті території України очікується сонячна погода - +18+24°. "1-2 травня скрізь у нас буде тепла погода, навіть на заході почне вирівнюватися", - йдеться у повідомленні Діденко.
У Києві завтра потепліє до +22°, без опадів
У суботу, 29 квітня, у Києві було аж +26°, а у Львові +7° з дощем. Синоптик прогнозує, що у неділю, 30 квітня, цей контраст зміниться мало, "захід України ще потрясеться від холоду та помокне під дощами".
"На решті території у неділю буде практично літо +20+27°!" - обіцяє Діденко.
Як повідомляла Погода УНІАН, цими вихідними на заході України пройдуть дощі. Практично у всіх регіонах збережеться тепла погода.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +15°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+30°... +14°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+31°... +18°
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Івано-Франківськ+26°... +15°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+28°... +16°
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Луганськ+30°... +14°
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Луцьк+25°... +13°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+29°... +18°
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Одеса+31°... +18°
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Полтава+26°... +17°
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Рівне+25°... +14°
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Сімферополь+30°... +14°
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Суми+22°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+23°... +16°
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Херсон+30°... +17°
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Хмельницький+27°... +16°
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Черкаси+26°... +15°
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Чернігів+26°... +14°
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Чернівці+28°... +16°