У Техасі через потужні торнадо загинули п'ятеро людей

12:38, 30 квітня 2017
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Торнадо також пошкодив склад, в результаті чого стався витік невідомих хімікатів.

На Техас обрушилися потужні торнадо / Фото twitter.com/CodyLillich
На Техас обрушилися потужні торнадо / Фото twitter.com/CodyLillich

Щонайменше п'ять людей загинули і близько 50 потрапили до лікарні через кілька потужних торнадо, що обрушилися на американський штат Техас в суботу ввечері, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Потужний шторм обрушився на місто Кантон, що знаходиться приблизно в 95 км від Далласа. В результаті торнадо постраждали і кілька інших населених пунктів у Техасі.

Штат Алабама постраждав від торнадо (фото, відео)

На відео, знятому місцевою телекомпанією, видно викорчувані дерева, перевернуті машини та зруйновані будинки.

У Кантоні, за повідомленням місцевої служби пожежної охорони, був пошкоджений склад, в результаті чого стався витік невідомих хімікатів.

Техас знаходиться в регіоні, відомому, як "Алея торнадо". Штат часто піддається потужним штормам.

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