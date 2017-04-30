У Техасі через потужні торнадо загинули п'ятеро людей

Торнадо також пошкодив склад, в результаті чого стався витік невідомих хімікатів.

На Техас обрушилися потужні торнадо / Фото twitter.com/CodyLillich

Щонайменше п'ять людей загинули і близько 50 потрапили до лікарні через кілька потужних торнадо, що обрушилися на американський штат Техас в суботу ввечері, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Потужний шторм обрушився на місто Кантон, що знаходиться приблизно в 95 км від Далласа. В результаті торнадо постраждали і кілька інших населених пунктів у Техасі.

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На відео, знятому місцевою телекомпанією, видно викорчувані дерева, перевернуті машини та зруйновані будинки.

У Кантоні, за повідомленням місцевої служби пожежної охорони, був пошкоджений склад, в результаті чого стався витік невідомих хімікатів.

Техас знаходиться в регіоні, відомому, як "Алея торнадо". Штат часто піддається потужним штормам.