Синоптики прогнозують на 1 травня дощі в північних та західних областях України

За даними Укргідрометеоцентру, на території решти регіонів України опадів не очікується.

Середня швидкість вітру 1 травня буде становити 3-8 метрів за секунду / live4fun.ru

1 травня в північних та західних областях України очікуються невеликі дощі, при цьому середня температура по всій території країни буде зберігатися в межах 21-23 градусів Цельсія.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Укргідрометеоцентру.

Також зазначається, що опадів слід очікувати в Чернігівській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській та Закарпатській областях.

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За даними Укргідрометеоцентру, на території решти регіонів України опадів не очікується.

Середня швидкість вітру 1 травня буде становити 3-8 метрів за секунду.

Згідно з повідомленням, в західних областях середня температура утримається на рівні 13-20 градусів Цельсія, тоді як всій іншій території країни вдень середня температура буде становити 23-25 градусів.