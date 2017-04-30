Синоптики прогнозують на 1 травня дощі в північних та західних областях України

14:47, 30 квітня 2017
2027
0

За даними Укргідрометеоцентру, на території решти регіонів України опадів не очікується.

Середня швидкість вітру 1 травня буде становити 3-8 метрів за секунду / live4fun.ru
Середня швидкість вітру 1 травня буде становити 3-8 метрів за секунду / live4fun.ru

1 травня в північних та західних областях України очікуються невеликі дощі, при цьому середня температура по всій території країни буде зберігатися в межах 21-23 градусів Цельсія.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Укргідрометеоцентру.

Також зазначається, що опадів слід очікувати в Чернігівській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській та Закарпатській областях.

В Україні пануватиме літнє тепло - синоптик

За даними Укргідрометеоцентру, на території решти регіонів України опадів не очікується.

Середня швидкість вітру 1 травня буде становити 3-8 метрів за секунду.

Згідно з повідомленням, в західних областях середня температура утримається на рівні 13-20 градусів Цельсія, тоді як всій іншій території країни вдень середня температура буде становити 23-25 градусів.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Замість вулиць - річки: на заході України потужні зливи підтопили міста (відео) Замість вулиць - річки: на заході України потужні зливи підтопили міста (відео)
В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, на сході спека до +32° (відеопрогноз) В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, на сході спека до +32° (відеопрогноз)
У Киргизстані через проливні дощі ввели режим надзвичайної ситуації У Киргизстані через проливні дощі ввели режим надзвичайної ситуації
В Ірані 18 осіб отримали травми через сильний вітер В Ірані 18 осіб отримали травми через сильний вітер
В Індії 69 осіб стали жертвами проливних дощів В Індії 69 осіб стали жертвами проливних дощів
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження
У Ямполі пронісся потужний смерч (відео) У Ямполі пронісся потужний смерч (відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 29 °
Хмарно з проясненнями, дощ
Погода Стерлінг
85 %
760 мм
3.4 м/с
79 %
Стрічка новин