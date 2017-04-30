Синоптики прогнозують на 1 травня дощі в північних та західних областях України
За даними Укргідрометеоцентру, на території решти регіонів України опадів не очікується.
1 травня в північних та західних областях України очікуються невеликі дощі, при цьому середня температура по всій території країни буде зберігатися в межах 21-23 градусів Цельсія.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Укргідрометеоцентру.
Також зазначається, що опадів слід очікувати в Чернігівській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській та Закарпатській областях.
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За даними Укргідрометеоцентру, на території решти регіонів України опадів не очікується.
Середня швидкість вітру 1 травня буде становити 3-8 метрів за секунду.
Згідно з повідомленням, в західних областях середня температура утримається на рівні 13-20 градусів Цельсія, тоді як всій іншій території країни вдень середня температура буде становити 23-25 градусів.
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