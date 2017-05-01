Перший день травня принесе до Києва дощ та грозу

15:03, 1 травня 2017
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У столиці очікується гроза.

Мешканці столиці очікують грозу / Фото УНІАН
Мешканці столиці очікують грозу / Фото УНІАН

У Києві до кінця дня очікується місцями короткочасний дощ, подекуди гроза. Про це повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації з посиланням на Укргідрометцентр.

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"За прогнозом Українського гідрометцентру, 1 травня в Києві мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура 17-19° тепла", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляла Погода УНІАН, 1 травня у північних та західних областях України очікуються невеликі дощі, при цьому середня температура по всій території країни буде зберігатися в межах 21-23 градусів Цельсія.

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