Травневі у розпалі: синоптик розповіла, яка погода очікується в Україні в останній день відпочинку (карта)
У столиці завтра очікується +17°.
1 та 2 травня в Україні буде приблизно однаково: прохолодно чи помірно тепло на заході та півночі. Вдень завтра очікується в межах +11+18°, надвечір - +8+12°.
Синоптики прогнозують на 1 травня дощі в північних та західних областях України
А південь, східна частина та більшість центру отримає у денні години +19+25°, пише на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.
Дощі можливі лише на Закарпатті та в Карпатах, на решті території України - сонячно, без опадів. У Києві 2 травня синоптик прогнозує +16+17°.
Як повідомляла Погода УНІАН, у Києві до кінця дня, 1 травня, очікується місцями короткочасний дощ, подекуди гроза.
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