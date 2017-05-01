Травневі у розпалі: синоптик розповіла, яка погода очікується в Україні в останній день відпочинку (карта)

16:39, 1 травня 2017
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У столиці завтра очікується +17°.

В Україні буде помірно тепло / Фото УНІАН
В Україні буде помірно тепло / Фото УНІАН

1 та 2 травня в Україні буде приблизно однаково: прохолодно чи помірно тепло на заході та півночі. Вдень завтра очікується в межах +11+18°, надвечір - +8+12°.

Синоптики прогнозують на 1 травня дощі в північних та західних областях України

А південь, східна частина та більшість центру отримає у денні години +19+25°, пише на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

Дощі можливі лише на Закарпатті та в Карпатах, на решті території України - сонячно, без опадів. У Києві 2 травня синоптик прогнозує +16+17°.

meteo.gov.ua
meteo.gov.ua

Як повідомляла Погода УНІАН, у Києві до кінця дня, 1 травня, очікується місцями короткочасний дощ, подекуди гроза.

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