До України повертаються заморозки

17:39, 1 травня 2017
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У західних областях буде прохолодно.

Синоптики прогнозують заморозки на заході України / getbg.net
Синоптики прогнозують заморозки на заході України / getbg.net

У західних областях України 2 травня очікуються нічні заморозки. Про це попередили в Укргідрометцентрі.

Українців попереджають про заморозки та сильний вітер

"2 травня вночі у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській і Хмельницькій областях на ґрунті подекуди заморозки 0-3°", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляла синоптик Наталка Діденко, 1 та 2 травня в Україні буде приблизно однаково: прохолодно чи помірно тепло на заході та півночі. Там вдень завтра очікується в межах +11+18°, надвечір - +8+12°.

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