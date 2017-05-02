Сьогодні на заході України пройдуть дощі, температура до +25 - Укргідрометцентр

У Києві сьогодні очікується гроза, температура вдень від +18 до +20 градусів.

В західних областях України пройдуть дощі / Фото УНІАН

Синоптики прогнозують на сьогодні, 2 травня, переважно хмарну з проясненнями погоду, в західних областях країни пройдуть дощі, повідомляє Український гідрометцентр.

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У західних областях вдень стовпчик термометра коливатиметься від +17 до +23 градусів. У північних областях, тут буде від +16 до +20 градусів. У східному регіоні буде від +23 до +25 градусів, а на півдні - від +21 до +25 градусів.

У Києві сьогодні очікується гроза, температура вдень від +18 до +20 градусів.