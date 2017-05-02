У Києві розквітла найдовша алея сакур у світі (фото)

Вздовж пішохідної доріжки висаджено 360 дерев.

Квітуча сакура / REUTERS

У парку "Кіото" у Києві зацвіла сакура. Фотографії дерев користувачі публікують в соцмережах.

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Алея сакур з'явилася в столиці між станціями метро Чернігівська і Дарниця в 2011 році. Через рік її внесли до книги рекордів Гінесса як найдовшу в світі. 360 японських сакур висаджені по обидва боки пішохідної доріжки довжиною 987 метрів.

Публікація від Victoria (@princessvictoria_belize) Травень 2 2017 о 5:57 PDT

Публікація від Marina Zaretskaya (@marinazaretskaya_) Травень 2 2017 о 8:30 PDT