У Києві розквітла найдовша алея сакур у світі (фото)
Вздовж пішохідної доріжки висаджено 360 дерев.
У парку "Кіото" у Києві зацвіла сакура. Фотографії дерев користувачі публікують в соцмережах.
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Алея сакур з'явилася в столиці між станціями метро Чернігівська і Дарниця в 2011 році. Через рік її внесли до книги рекордів Гінесса як найдовшу в світі. 360 японських сакур висаджені по обидва боки пішохідної доріжки довжиною 987 метрів.
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