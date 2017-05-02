У Києві розквітла найдовша алея сакур у світі (фото)

19:58, 2 травня 2017
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Вздовж пішохідної доріжки висаджено 360 дерев.

Квітуча сакура / REUTERS
Квітуча сакура / REUTERS

У парку "Кіото" у Києві зацвіла сакура. Фотографії дерев користувачі публікують в соцмережах.

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Алея сакур з'явилася в столиці між станціями метро Чернігівська і Дарниця в 2011 році. Через рік її внесли до книги рекордів Гінесса як найдовшу в світі. 360 японських сакур висаджені по обидва боки пішохідної доріжки довжиною 987 метрів.

#моявесна

Публікація від ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀IRINA RURA (@i.rura)

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