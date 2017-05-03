В Україні сьогодні практично без опадів, місцями потепліє до +26° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 3 травня, в Україні практично без опадів. У центрі до +26°.

В Україні сьогодні практично без опадів / УНІАН

На сході хмарно з проясненнями, температура вдень до +24°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, температура до +25°.

На заході України хмарно з проясненнями, місцями пройде дощ. У Чернівецькій області вдень потеплішає до +24°.

У північних областях очікується мінлива хмарність, температура - до +24°. У центрі України без опадів. Температура вдень до +26°.

Прогноз на 3 травня / УНІАН

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