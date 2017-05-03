У Києві сьогодні вдень до +18°, без опадів

08:30, 3 травня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 3 травня у столиці без опадів, вдень до +18°.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +18°, ввечері - до +13°. Вітер північний, до 3.7 м/с.

Потужний землетрус магнітудою 7,2 бали сколихнув Філіппіни

Сонце в столиці зійшло у 05:30, а зайде в 20:20.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 3 травня, в Україні практично без опадів. В центрі до +26°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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