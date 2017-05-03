У Києві сьогодні вдень до +18°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, 3 травня у столиці без опадів, вдень до +18°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +18°, ввечері - до +13°. Вітер північний, до 3.7 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 05:30, а зайде в 20:20.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 3 травня, в Україні практично без опадів. В центрі до +26°.

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