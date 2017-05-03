У Києві та області зберігається висока пожежна небезпека

Сьогодні, 3 травня, у Київській області очікується пожежна небезпека 4 класу.

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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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Зазначається, що у Києві і Київській області очікується висока (4 класу), місцями надзвичайна (5 класу), пожежна небезпека.

За прогнозами синоптиків, 3 травня у Києві температура повітря вдень +18°, ввечері - до +13°. Вітер північний, до 3.7 м/с.