У результаті сходу зсуву в Киргизстані загинули більше 20 осіб
Близько 60 осіб звернулися за медичною допомогою після сходу зсуву в селі Аю Ошської області Киргизстану.
Зсув, який зійшов у селі Аю 29 квітня, забрав життя 24 людей, передає ТАСС з посиланням на Міністерство охорони здоров'я країни.
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Відзначається, що після трагедії в лікарні Узгенського району госпіталізовано 10 осіб, у тому числі шістьох з діагнозом "ситуаційний невроз" і двох з діагнозом "гіпертонічний криз". Ще один житель Аю після перенесеного інсульту знаходиться у відділенні реанімації.
За офіційними даними, зараз на місці трагедії тривають пошуково-рятувальні роботи, в яких беруть участь близько 400 співробітників МНС, МВС, комісії Цивільної оборони, а також військовослужбовці.
Нагадаємо, у результаті сходу зсуву в колумбійському місті Манісалес загинули 19 осіб.
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