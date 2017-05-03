У результаті сходу зсуву в Киргизстані загинули більше 20 осіб

Близько 60 осіб звернулися за медичною допомогою після сходу зсуву в селі Аю Ошської області Киргизстану.

Ілюстрація / Reuters

Зсув, який зійшов у селі Аю 29 квітня, забрав життя 24 людей, передає ТАСС з посиланням на Міністерство охорони здоров'я країни.

Читайте також У результаті повені в Ірані загинули 30 людей

Відзначається, що після трагедії в лікарні Узгенського району госпіталізовано 10 осіб, у тому числі шістьох з діагнозом "ситуаційний невроз" і двох з діагнозом "гіпертонічний криз". Ще один житель Аю після перенесеного інсульту знаходиться у відділенні реанімації.

За офіційними даними, зараз на місці трагедії тривають пошуково-рятувальні роботи, в яких беруть участь близько 400 співробітників МНС, МВС, комісії Цивільної оборони, а також військовослужбовці.

Нагадаємо, у результаті сходу зсуву в колумбійському місті Манісалес загинули 19 осіб.