Семеро людей загинули в результаті шторму в Бангладеш

11:31, 3 травня 2017
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Не менше семи осіб загинули в результаті сильного шторму, який накрив Бангладеш.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Ще десятки людей отримали поранення, передає Xinhua з посиланням на офіційні джерела.

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Чотири людини загинули в окрузі Раджшахі, розташованому в 256 км на захід від Дакки, а інші - в окрузі Чапай-Навабгандж в 302 км на північний захід від столиці.

Відзначається, що в постраждалих районах сотні дерев були вивернуті з коренем, багато будинків зруйновано, також паралізовано авто- і залізничне сполучення.

Перед штормом протягом декількох днів по всій країні стояла спекотна погода.

Нагадаємо, щонайменше п'ять осіб загинули і близько 50 потрапили до лікарні через кілька потужних торнадо, що обрушилися на американський штат Техас.

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