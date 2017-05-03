До України наступного тижня прийде суттєве похолодання - синоптик

З 8 травня в Україні значно похолодає.

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Про це у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

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"З понеділка, з 8 травня, в Україну заходить суттєвіше похолодання. До +8…+13 градусів.

Тому грійтеся вже теперішнім сонцем та теплом, бо потім доведеться грітися знову теплішими речами та дружньою домашньою чи "кафешною" атмосферою", - написала синоптик.

За інформацією Діденко, на відкриття Євробачення у Києві (7 травня) залишається висока ймовірність дощу.

Нагадаємо, у середу, 3 травня, в Україні практично без опадів. У центрі до +26°.