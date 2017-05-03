Незважаючи на перепади температур, квітень у Києві був теплішим за кліматичну норму
Квітень у столиці був на 1,7° теплішим за кліматичну норму, середня температура місяця склала +10,4°.
Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії.
Друга декада місяця виявилась на 0,7° холоднішою за кліматичну норму і на 4,5° холоднішою температури першої декади.
В Україні сьогодні практично без опадів, місцями потепліє до +26° (карта)
"Такий аномальний контраст температур між декадами тим більш дивний, якщо врахувати середню тривалість дня, яка за місяць зросла майже на 2 години", - йдеться в повідомленні.
Початок цьогорічного квітня запам’ятався киянам аномально теплою погодою, під час якої було зафіксовано 6 температурних рекордів поспіль з 1 по 4 квітня, однак середина місяця більше нагадувала березень, ніж квітень. Найтепліше було 29 квітня, коли максимальна температура досягла +25,8°, а найхолодніше - 21 квітня, коли мінімальна температура опустилась до 0,3 градусів морозу.
У квітні у столиці випало 25 мм опадів, що склало 51% кліматичної норми.
Зазначається, що "недобір" опадів з початку року вже склав 71 мм, при тому що температура повітря з січня по квітень в середньому перевищила кліматичну норму на 2,3°.
Нагадаємо, в Україні з 8 травня очікується суттєве похолодання.
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