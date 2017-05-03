Вулкан Сакурадзіма в Японії викинув стовп попелу на висоту 4 тис. метрів

14:31, 3 травня 2017
489
0

Вулкан Сакурадзіма на південному острові Кюсю викинув стовп попелу на висоту 4 тис. метрів.

Зеб Блэ, snowbrains.com
Вулкан Сакурадзіма викинув стовп попелу на висоту 4 тис. метрів / Zeb Blais, snowbrains.com

Місцева влада закрила для відвідувань зону вулкана, передає ТАСС з посиланням на японське агентство Kyodo.

На поверхні вулкана Етна утворилася трикілометрова ріка лави (відео)

Сакурадзіма активізувався 28 квітня, коли він викинув стовп диму приблизно на 3,8 тис. метрів.

Цей вулкан вважається одним з найбільш небезпечних в Японії, його регулярні виверження доставляють масу неприємностей розташованому поруч великому місту Кагосіма.

Нагадаємо, вчений Метью Блекетт з Університету Ковентрі (Великобританія) назвав п'ять найбільш небезпечних вулканів Землі, у результаті виверження яких можуть загинути тисячі осіб.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Замість вулиць - річки: на заході України потужні зливи підтопили міста (відео) Замість вулиць - річки: на заході України потужні зливи підтопили міста (відео)
Завтра в Києві пройде дощ, температура до +24° Завтра в Києві пройде дощ, температура до +24°
Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження
У Києві сьогодні без опадів, температура до +27° У Києві сьогодні без опадів, температура до +27°
Сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами, на заході спека до +31° (карта) Сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами, на заході спека до +31° (карта)
В Україні завтра пройдуть дощі з грозами, на заході очікується спека до +31° (відеопрогноз) В Україні завтра пройдуть дощі з грозами, на заході очікується спека до +31° (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 29 °
Хмарно з проясненнями, дощ
Погода Стерлінг
85 %
760 мм
3.4 м/с
79 %
Стрічка новин