Вулкан Сакурадзіма в Японії викинув стовп попелу на висоту 4 тис. метрів
Вулкан Сакурадзіма на південному острові Кюсю викинув стовп попелу на висоту 4 тис. метрів.
Місцева влада закрила для відвідувань зону вулкана, передає ТАСС з посиланням на японське агентство Kyodo.
На поверхні вулкана Етна утворилася трикілометрова ріка лави (відео)
Сакурадзіма активізувався 28 квітня, коли він викинув стовп диму приблизно на 3,8 тис. метрів.
Цей вулкан вважається одним з найбільш небезпечних в Японії, його регулярні виверження доставляють масу неприємностей розташованому поруч великому місту Кагосіма.
Нагадаємо, вчений Метью Блекетт з Університету Ковентрі (Великобританія) назвав п'ять найбільш небезпечних вулканів Землі, у результаті виверження яких можуть загинути тисячі осіб.
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