Вулкан Сакурадзіма в Японії викинув стовп попелу на висоту 4 тис. метрів

Вулкан Сакурадзіма на південному острові Кюсю викинув стовп попелу на висоту 4 тис. метрів.

Вулкан Сакурадзіма викинув стовп попелу на висоту 4 тис. метрів / Zeb Blais, snowbrains.com

Місцева влада закрила для відвідувань зону вулкана, передає ТАСС з посиланням на японське агентство Kyodo.

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Сакурадзіма активізувався 28 квітня, коли він викинув стовп диму приблизно на 3,8 тис. метрів.

Цей вулкан вважається одним з найбільш небезпечних в Японії, його регулярні виверження доставляють масу неприємностей розташованому поруч великому місту Кагосіма.

Нагадаємо, вчений Метью Блекетт з Університету Ковентрі (Великобританія) назвав п'ять найбільш небезпечних вулканів Землі, у результаті виверження яких можуть загинути тисячі осіб.