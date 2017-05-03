Рятувальники попереджають про підйоми рівнів води на річках України

Протягом 3-4 травня на річках України очікуються підйоми рівнів води.

На річках України очікуються підйоми рівнів води / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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Увечері 3 травня та впродовж 4 травня внаслідок опадів на річках басейнів Сяну, Дністра (Львiвcька, Iвано-Франкiвська обл.), річках Закарпаття очікується підйом рівнів води на 0,3 - 0,8 м над рівнями, без негативних наслідків.

Нагадаємо, до України наступного тижня прийде суттєве похолодання.