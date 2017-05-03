В Україні завтра практично без опадів, на півдні до +25° (відеопрогноз)

16:30, 3 травня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 4 травня, в Україні практично без опадів, на півдні до +25°.

В Україні завтра практично без опадів / УНІАН
В Україні завтра практично без опадів / УНІАН

На сході буде сонячно, температура вдень до +23°. Жителів південних регіонів очікує ясна погода, у Криму температура до +25°.

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На заході України у четвер місцями пройдуть дощі з грозами. Найтепліше буде в Чернівецькій області - до +23°.

У північних областях без опадів, температура - до +20°. У центрі України мінлива хмарність, температура вдень до +21°.

За народним прогнозом, 4 травня – Проклов день. Це був час танців та ігор. У народі прозвали його – ляльний час.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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