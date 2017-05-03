У Києві завтра без опадів, вдень потеплішає до +20°

Згідно з даними Погода УНІАН, 4 травня у столиці без опадів, вдень до +20°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +20°, ввечері - до +14°. Вітер північно-східний, до 3.7 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 05:28, а зайде у 20:21.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 4 травня, в Україні практично без опадів, на півдні до +25°.

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