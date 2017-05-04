Сьогодні в Україні практично без опадів, місцями потепліє до +25°

Згідно з даними Погода УНІАН, 4 травня в Україні практично без опадів. На півдні до +25°.

В Україні сьогодні практично без опадів / УНІАН

На сході хмарно з проясненнями, температура вдень до +23°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, температура до +25°.

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На заході України у четвер місцями пройде дощ. У Чернівецькій області вдень потеплішає до +23°.

У північних областях очікується мінлива хмарність, температура - до +20°. У центрі України без опадів. Температура вдень до +21°.

За народним прогнозом, 4 травня – Проклов день. Це був час танців та ігор. У народі прозвали його – ляльний час.

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