У Києві сьогодні до +20°, без опадів

08:30, 4 травня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 4 травня, у столиці без опадів, вдень до +20°.

Сьогодні В Києві без опадів / lifekiev.com
Сьогодні в Києві без опадів / lifekiev.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +20°, ввечері - до +16°. Вітер північно-східний, до 4.2 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 05:28, а зайде у 20:21.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня в Україні практично без опадів. На півдні до +25°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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