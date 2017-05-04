Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Протягом 4-7 травня в Україні очікується висока пожежна небезпека.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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"4-7 травня в Україні, крім західних, Вінницької та Житомирської областей, висока (4 класу), місцями надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в Київській, Сумській, Чернігівській, Черкаській та Полтавській областях переважатиме пожежна небезпека 5 класу.

Нагадаємо, протягом 3-4 травня на річках України очікуються підйоми рівнів води.