На кордоні Киргизстану і Таджикистану стався потужний землетрус

10:29, 4 травня 2017
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На кордоні Киргизстану і Таджикистану стався землетрус силою 7 балів за шкалою MSK-64.

Flickr, Matt Katzenberger
На кордоні Киргизстану і Таджикистану стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

5 травня в 10:47 за місцевим часом в Киргизстані зареєстрували землетрус, сила якого в епіцентрі склала 7 балів за 12-бальною шкалою MSK-64, передає Xinhua з посиланням на МНС Киргизстану.

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За попередніми даними, епіцентр землетрусу розташовувався на території Таджикистану недалеко від кордону з Киргизстаном.

Як повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр, епіцентр підземних поштовхів знаходився на глибині 10 км в 265 км на північний схід від столиці Таджикистану міста Душанбе.

Нагадаємо, 29 квітня потужний землетрус магнітудою 7,2 бали сколихнув Філіппіни.

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