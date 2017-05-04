На півночі Китаю вирує масштабна лісова пожежа

У горах Великого Хінгану (автономний район Внутрішня Монголія, Китай) вирує лісова пожежа.

Лісова пожежа в Китаї / Xinhua

Наразі з вогнем борються 7765 осіб, передає Xinhua з посиланням на протипожежний штаб автономного району.

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Загальна площа охоплених вогнем територій становить 5 тис. га. Робота пожежників ускладнена сильними вітрами і змінами їхніх напрямів, спекотною погодою, а також поширеними в районах пожеж легкозаймистими сухими рослинами.

Для боротьби з вогнем додатково будуть задіяні 12 вантажних літаків. Також до вогнищ загоряння будуть спрямовані 600 пожежників з сусідньої провінції Хейлунцзян.

Нагадаємо, у центральній Флориді (США) лісова пожежа знищила дев'ять будинків.