На півночі Китаю вирує масштабна лісова пожежа

11:29, 4 травня 2017
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У горах Великого Хінгану (автономний район Внутрішня Монголія, Китай) вирує лісова пожежа.

Лісова пожежа в Китаї / Xinhua
Лісова пожежа в Китаї / Xinhua

Наразі з вогнем борються 7765 осіб, передає Xinhua з посиланням на протипожежний штаб автономного району.

У Флориді підлітки спіймали 4-метрового пітона, який постраждав від лісової пожежі (відео)

Загальна площа охоплених вогнем територій становить 5 тис. га. Робота пожежників ускладнена сильними вітрами і змінами їхніх напрямів, спекотною погодою, а також поширеними в районах пожеж легкозаймистими сухими рослинами.

Для боротьби з вогнем додатково будуть задіяні 12 вантажних літаків. Також до вогнищ загоряння будуть спрямовані 600 пожежників з сусідньої провінції Хейлунцзян.

Нагадаємо, у центральній Флориді (США) лісова пожежа знищила дев'ять будинків.

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