На річках західної України очікується підйом рівнів води

12:31, 4 травня 2017
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У четвер, 4 травня, на заході України очікується підйом рівнів води у річках.

УНІАН
На заході України очікується підйом рівнів води у річках / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

Сьогодні в Україні практично без опадів, місцями потепліє до +25°

"Впродовж 4 травня внаслідок опадів на річках басейнів Сяну, Дністра (Львiвcька, Iвано-Франкiвська обл.), річках Закарпаття очікується підйом рівнів води на  0,3 - 0,8 м, без негативних наслідків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом 4-7 травня в Україні очікується висока пожежна небезпека.

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