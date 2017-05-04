На річках західної України очікується підйом рівнів води

У четвер, 4 травня, на заході України очікується підйом рівнів води у річках.

На заході України очікується підйом рівнів води у річках / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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"Впродовж 4 травня внаслідок опадів на річках басейнів Сяну, Дністра (Львiвcька, Iвано-Франкiвська обл.), річках Закарпаття очікується підйом рівнів води на 0,3 - 0,8 м, без негативних наслідків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом 4-7 травня в Україні очікується висока пожежна небезпека.