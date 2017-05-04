Гірський зсув зійшов на швидкісну трасу на заході Китаю

13:30, 4 травня 2017
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Через тривалі дощі на ділянці швидкісної автостради Ляньюньган - Хоргос в містечку Гоцзигоу Сіньцзян-Уйгурського автономного району Китаю зійшов зсув.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

У результаті ніхто не постраждав, передає Xinhua.

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Після сходу зсуву на мосту Гоукоу протяжністю понад 130 м утворився завал довжиною 80 м, шириною 25 м та середньою висотою 3 м. Двосторонній рух транспорту в напрямку Ілійської долини було перервано.

Наголошується, що на місце події були перекинуті машини і рятувальна техніка. Вдалося врятувати понад 50 осіб.

На даний момент рух транспорту по аварійній ділянці відновлено.

Нагадаємо, близько 60 осіб звернулися за медичною допомогою після сходу зсуву в селі Аю Ошської області Киргизстану.

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