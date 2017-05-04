У Чилі стався землетрус магнітудою 5,3

14:31, 4 травня 2017
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У четвер, 4 травня, у Чилі стався землетрус магнітудою 5,3.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Про це повідомляє Геологічна служба США.

На кордоні Киргизстану і Таджикистану стався потужний землетрус

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 34 км на південний схід від міста Пукальпа. Осередок землетрусу залягав на глибині 149,3 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, 25 квітня в Чилі стався землетрус магнітудою 6,9.

Спочатку планувалося евакуювати жителів міста Вальпараїсо, яке розташоване в 35 км від епіцентру землетрусу, але після повідомлення Тихоокеанського центру попередження цунамі про невеликі хвилі у 15 см, влада скасувала евакуацію.

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