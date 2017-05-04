Рятувальники попереджають про сильні дощі та град в Україні

Протягом 4-5 травня у багатьох регіонах України пройдуть дощі.

В Україні очікуються сильні дощі / volynnews.com

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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Зокрема, до кінця доби 4 травня у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Тернопільській, протягом 5 травня в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Тернопільській, Закарпатській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій областях грози, подекуди град та шквали, 15-20 м/с; у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Тернопільській областях сильні дощі.

Нагадаємо, з 8 травня в Україні очікується похолодання.