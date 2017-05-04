Завтра в Україні збережеться тепла погода, у західних областях пройдуть дощі (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 5 травня на заході України пройдуть дощі, місцями потеплішає до +25°.

В Україні завтра збережеться тепла погода / УНІАН

На сході хмарно з проясненнями, температура вдень до +21°. Жителів південних регіонів очікує ясна погода, в Одеській області температура до +25°.

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На заході України в п'ятницю місцями пройдуть дощі з грозами. Найтепліше буде в Рівненській області - до +25°.

У північних областях без опадів, температура - до +21°. У центрі України мінлива хмарність, температура вдень до +21°.

За народним прогнозом, 5 травня - День Луки. У цей день селяни саджали цибулю.

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