Завтра в Україні збережеться тепла погода, у західних областях пройдуть дощі (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, 5 травня на заході України пройдуть дощі, місцями потеплішає до +25°.
На сході хмарно з проясненнями, температура вдень до +21°. Жителів південних регіонів очікує ясна погода, в Одеській області температура до +25°.
Рятувальники попереджають про сильні дощі та град в Україні
На заході України в п'ятницю місцями пройдуть дощі з грозами. Найтепліше буде в Рівненській області - до +25°.
У північних областях без опадів, температура - до +21°. У центрі України мінлива хмарність, температура вдень до +21°.
За народним прогнозом, 5 травня - День Луки. У цей день селяни саджали цибулю.
Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 5 травня
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +15°
-
Дніпро+30°... +18°
-
Донецьк+30°... +14°
-
Житомир+26°... +14°
-
Запоріжжя+31°... +18°
-
Івано-Франківськ+26°... +15°
-
Київ+25°... +16°
-
Кіровоград+28°... +16°
-
Луганськ+30°... +14°
-
Луцьк+25°... +13°
-
Львів+24°... +14°
-
Миколаїв+29°... +18°
-
Одеса+31°... +18°
-
Полтава+26°... +17°
-
Рівне+25°... +14°
-
Сімферополь+30°... +14°
-
Суми+22°... +15°
-
Тернопіль+25°... +15°
-
Харків+23°... +16°
-
Херсон+30°... +17°
-
Хмельницький+27°... +16°
-
Черкаси+26°... +15°
-
Чернігів+26°... +14°
-
Чернівці+28°... +16°
Віргінія, США
+ 29 °
Хмарно з проясненнями, дощ
Погода Стерлінг
Відчувається як: +29 °
Вологість: 85 %
Тиск: 760 мм
Вітер: 3.4 м/с
Ймовірність опадів: 79 %
Схід: 05:43
Захід 20:36
Фаза місяця:
Стрічка новин