У Києві завтра вдень до +21°, без опадів

17:00, 4 травня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 5 травня, у столиці без опадів, вдень до +21°.

У Києві завтра до УНІАН
У Києві завтра до +21° / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +21°, ввечері - до +15°. Вітер східний та північно-східний, до 4.2 м/с.

Рятувальники попереджають про сильні дощі та град в Україні

Сонце в столиці зійде у 05:26, а зайде о 20:23.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня на заході України пройдуть дощі, місцями потеплішає до +25°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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