Синоптики розповіли, якою буде погода на Львівщині у вихідні

16:47, 4 травня 2017
961
0

У п'ятницю можливі місцями сильні зливи, грози, подекуди град.

У Львові на вихідних будуть дощі / live4fun.ru
У Львові на вихідних будуть дощі / live4fun.ru

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, завтра по території Львівської області і міста Львова очікуються грози, місцями сильні зливи, шквали 15 – 20 м/с, град. Про це повідомляє прес-служба міськради.

Завтра в Україні збережеться тепла погода, у західних областях пройдуть дощі (відеопрогноз)

Завтра, 5 травня, у Львові прогнозують короткочасні дощі, місцями сильні зливи. Грози, подекуди град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с, місцями шквали 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі 6 – 11° тепла, вдень 16 – 21° тепла. Видимість в тумані та опадах 500 – 1000 м, місцями в опадах 200 – 500 м.

У суботу, 6 травня, вночі без істотних опадів. Вдень короткочасні дощі, грози. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 6 – 11° тепла, вдень 17 – 22° тепла.

В неділю, 7 травня, вночі місцями, вранці та вдень по всій території короткочасні дощі, грози. Вітер західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 8 – 13° тепла, вдень 17 – 22° тепла.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Замість вулиць - річки: на заході України потужні зливи підтопили міста (відео) Замість вулиць - річки: на заході України потужні зливи підтопили міста (відео)
Завтра в Києві пройде дощ, температура до +24° Завтра в Києві пройде дощ, температура до +24°
У Киргизстані через проливні дощі ввели режим надзвичайної ситуації У Киргизстані через проливні дощі ввели режим надзвичайної ситуації
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження
Сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами, на заході спека до +31° (карта) Сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами, на заході спека до +31° (карта)
У Києві завтра без опадів, вдень температура до +27° У Києві завтра без опадів, вдень температура до +27°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 29 °
Хмарно з проясненнями, дощ
Погода Стерлінг
85 %
760 мм
3.4 м/с
79 %
Стрічка новин