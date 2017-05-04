Синоптики розповіли, якою буде погода на Львівщині у вихідні
У п'ятницю можливі місцями сильні зливи, грози, подекуди град.
За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, завтра по території Львівської області і міста Львова очікуються грози, місцями сильні зливи, шквали 15 – 20 м/с, град. Про це повідомляє прес-служба міськради.
Завтра в Україні збережеться тепла погода, у західних областях пройдуть дощі (відеопрогноз)
Завтра, 5 травня, у Львові прогнозують короткочасні дощі, місцями сильні зливи. Грози, подекуди град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с, місцями шквали 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі 6 – 11° тепла, вдень 16 – 21° тепла. Видимість в тумані та опадах 500 – 1000 м, місцями в опадах 200 – 500 м.
У суботу, 6 травня, вночі без істотних опадів. Вдень короткочасні дощі, грози. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 6 – 11° тепла, вдень 17 – 22° тепла.
В неділю, 7 травня, вночі місцями, вранці та вдень по всій території короткочасні дощі, грози. Вітер західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 8 – 13° тепла, вдень 17 – 22° тепла.
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