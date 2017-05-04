Синоптик дала прогноз погоди на відкриття Євробачення-2017

7 травня, у день відкриття Євробачення-2017, в Києві прогнозується тепла погода.

Євробачення-2017 відкриється 7 травня / REUTERS

На сьогоднішній день, за попередніми прогнозами, 7 травня вдень у Києві буде дуже тепло, до +25°. Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

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Удень 7 травня переважно без опадів, надвечір ймовірність дощу збільшується. А вже наступного дня в столиці очікується суттєве ускладнення погоди - зливи та похолодання, крім того, буде сильний вітер.

"9 травня у столиці холодна та хмарна погода триватиме", - прогнозує синоптик.

Як повідомляла Діденко раніше, з 8 травня в Україні значно похолодає - до +8+13°.