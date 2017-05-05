В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні до +25° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 5 травня, в Україні практично без опадів. На півдні до +25°.

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На сході хмарно з проясненнями, температура вдень до +21°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, температура до +24°.

На заході України в п'ятницю місцями пройде дощ. У Рівненській області вдень потеплішає до +24°.

У північних областях очікується мінлива хмарність, температура - до +21°. У центрі України без опадів. Температура вдень до +21°.

Прогноз на 5 травня / УНІАН

За народним прогнозом, 5 травня – День Луки. У цей день селяни садили цибулю.

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