В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні до +25° (карта)

08:04, 5 травня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 5 травня, в Україні практично без опадів. На півдні до +25°.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

На сході хмарно з проясненнями, температура вдень до +21°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, температура до +24°.

На заході України в п'ятницю місцями пройде дощ. У Рівненській області вдень потеплішає до +24°.

У північних областях очікується мінлива хмарність, температура - до +21°. У центрі України без опадів. Температура вдень до +21°.

Прогноз на 5 травня / УНІАН
Прогноз на 5 травня / УНІАН

За народним прогнозом, 5 травня – День Луки. У цей день селяни садили цибулю. 

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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