У Києві сьогодні без опадів, вдень повітря прогріється до +21°

Згідно з даними Погода УНІАН, 5 травня у столиці без опадів, вдень до +21°.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +21°, ввечері - до +16°. Вітер східний, до 4.1 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 05:26, а зайде о 20:23.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 5 травня, в Україні практично без опадів. На півдні до +25°.

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