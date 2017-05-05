У Києві сьогодні без опадів, вдень повітря прогріється до +21°

08:30, 5 травня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 5 травня у столиці без опадів, вдень до +21°.

Сьогодні В Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +21°, ввечері - до +16°. Вітер східний, до 4.1 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 05:26, а зайде о 20:23.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 5 травня, в Україні практично без опадів. На півдні до +25°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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