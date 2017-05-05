На південному заході Китаю стався землетрус

У китайській провінції Сичуань стався землетрус магнітудою 4,9.

У Китаї стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомив Китайський центр сейсмологічних мереж, передає Xinhua.

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Там уточнили, що землетрус стався 5 травня в повіті Гунсянь міста Ібінь. Епіцентр землетрусу знаходився в точці з координатами 28,19 градуса північної широти і 104,87 градуса східної довготи.

Гіпоцентр залягав на глибині 10 км

Нагадаємо, у четвер, 4 травня, в Чилі стався землетрус магнітудою 5,3.