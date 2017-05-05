На заході України сьогодні пройдуть сильні дощі з градом

10:30, 5 травня 2017
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У п’ятницю, 5 травня, у багатьох регіонах України пройдуть сильні дощі. 

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні до +25° (карта)

"Протягом 5 травня в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Тернопільській, Закарпатській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій областях грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с; в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Тернопільській областях сильні дощі", - йдеться в повідомленні.

Також вранці та вдень 5 травня в Хмельницькій, Рівненській та Волинській областях пройдуть сильні дощі.

Нагадаємо, 5 травня у столиці без опадів, вдень до +21°.

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