У Киргизстані припинені пошуки тіл загиблих під обвалом

Пошуки тіл загиблих під обвалом в Ошській області Киргизстану припинені.

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Про це повідомляє Xinhua з посиланням на прес-службу уряду країни.

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Зсув зійшов 29 квітня на півдні республіки в селі Апу Ошської області. У результаті земляна маса накрила 7 будинків, у яких знаходилися 24 людини, більше половини - діти. Усі вони загинули.

У ході пошуково-рятувальної операції були виявлені тіла 8 загиблих.

Нагадаємо, через тривалі дощі на ділянці швидкісної автостради Ляньюньган - Хоргос в містечку Гоцзигоу Сіньцзян-Уйгурського автономного району Китаю зійшов зсув.