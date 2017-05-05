У Киргизстані припинені пошуки тіл загиблих під обвалом

11:29, 5 травня 2017
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Пошуки тіл загиблих під обвалом в Ошській області Киргизстану припинені.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Про це повідомляє Xinhua з посиланням на прес-службу уряду країни.

У результаті повені в Ірані загинули 30 людей

Зсув зійшов 29 квітня на півдні республіки в селі Апу Ошської області. У результаті земляна маса накрила 7 будинків, у яких знаходилися 24 людини, більше половини - діти. Усі вони загинули.

У ході пошуково-рятувальної операції були виявлені тіла 8 загиблих.

Нагадаємо, через тривалі дощі на ділянці швидкісної автостради Ляньюньган - Хоргос в містечку Гоцзигоу Сіньцзян-Уйгурського автономного району Китаю зійшов зсув.

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