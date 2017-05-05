Північний захід Китаю накрила снігова буря, загинули двоє туристів
У результаті сніжної бурі в китайській провінції Шеньсі загинули двоє туристів, ще один пропав безвісти.
Про це повідомили місцеві рятувальники, передає Xinhua.
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Група з восьми піших туристів потрапила в снігову бурю під час переходу через гору Тайбайшань на території міста Баоді.
На даний момент рятувальники виявили тіла двох загиблих, ще один вважається зниклим без вісті. Особистості постраждалих поки не встановлені. П'ятеро туристів вижили.
Не виключено, що велика кількість людей могла пропасти безвісти, оскільки у святкові дні ще кілька туристичних груп перетинали гірський хребет Циньлін.
Нагадаємо, на гірськолижному курорті в Японії в результаті сходу сніжної лавини постраждали десятки людей.
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