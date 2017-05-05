В Україні зберігається висока пожежна небезпека

14:32, 5 травня 2017
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До кінця тижня у багатьох регіонах України зберігатиметься висока пожежна небезпека.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За даними Укргідрометцентру, 5-7 травня в Україні, крім західних, Вінницької та Житомирської областей, висока (4 класу), місцями надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

У Київській, Сумській, Чернігівській, Черкаській та Полтавській областях переважатиме пожежна небезпека 5 класу.

Нагадаємо, цими вихідними в усіх регіонах України збережеться тепла погода, на заході пройдуть дощі.

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