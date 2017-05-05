Рятувальники попереджають про підвищення рівнів води на річках України

Протягом 6-8 травня на річках України очікуються підйоми рівнів води.

На річках України очікуються підйоми рівнів води / galleryua.com

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За даними Укргідрометцентру, у зв'язку з очiкуваними опадами 6 - 8 травня на рiчках басейнiв Прута та Сiрету, очiкується підвищення рівнів води на 0,2 - 0,7 м, без негативних наслідків", - йдеться в повідолменні.

Нагадаємо, цими вихідними в усіх регіонах України збережеться тепла погода, на заході пройдуть дощі.