До заходу та крайньої півночі України повернуться нічні заморозки - синоптик (карта)
Заморозки не поспішають залишати Україну.
У нічні години на заході України та на крайній півночі протягом 9-11 травня очікуються заморозки. Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.
Українців попереджають про заморозки та сильний вітер
"У нічні години 9, 10 та 11 травня у західних областях України та на крайній півночі похолодає до заморозків. Переважно на ґрунті, але не виключено, що й у повітрі", - йдеться у її повідомленні.
Також синоптик опублікувала карту прогнозу нічної температури на 10 травня, на якій синій колір - нуль і нижче.
"То похолодання 8-9 травня, тепер - ще й заморозки", - додала Діденко.
Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними в усіх регіонах України збережеться тепла погода, на заході пройдуть дощі.
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