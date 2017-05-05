До заходу та крайньої півночі України повернуться нічні заморозки - синоптик (карта)

18:24, 5 травня 2017
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Заморозки не поспішають залишати Україну.

Заморозки очікуються у нічні години / facebook.com/tala.didenko
Заморозки очікуються у нічні години / фото facebook.com/tala.didenko

У нічні години на заході України та на крайній півночі протягом 9-11 травня очікуються заморозки. Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

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"У нічні години 9, 10 та 11 травня у західних областях України та на крайній півночі похолодає до заморозків. Переважно на ґрунті, але не виключено, що й у повітрі", - йдеться у її повідомленні. 

Також синоптик опублікувала карту прогнозу нічної температури на 10 травня, на якій синій колір - нуль і нижче.

"То похолодання 8-9 травня, тепер - ще й заморозки", - додала Діденко.

Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними в усіх регіонах України збережеться тепла погода, на заході пройдуть дощі.

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