У Києві очікують надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Громадян закликають максимально обережно поводитися з вогнем, а особливо у лісопаркових зонах.
У Києві з 6 до 7 травня очікується надзвичайний рівень (5 класу) пожежної небезпеки.
Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Український гідрометцентр.
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«З 6 до 7 травня у столиці переважатиме надзвичайний рівень (5 класу) пожежної небезпеки», - йдеться у повідомленні.
У цьому зв’язку киян закликають максимально обережно поводитися з вогнем, особливо в лісопаркових зонах. У разі виникнення пожежі необхідно зателефонувати на «101».
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