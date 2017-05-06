У Києві очікують надзвичайний рівень пожежної небезпеки

09:55, 6 травня 2017
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Громадян закликають максимально обережно поводитися з вогнем, а особливо у лісопаркових зонах.

Пожежна небезпека у столиці зберігатиметься протягом вихідних / фото ДСНС
Пожежна небезпека у столиці зберігатиметься протягом вихідних / фото ДСНС

У Києві з 6 до 7 травня очікується надзвичайний рівень (5 класу) пожежної небезпеки.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Український гідрометцентр.

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«З 6 до 7 травня у столиці переважатиме надзвичайний рівень (5 класу) пожежної небезпеки», - йдеться у повідомленні.

У цьому зв’язку киян закликають максимально обережно поводитися з вогнем, особливо в лісопаркових зонах. У разі виникнення пожежі необхідно зателефонувати на «101».

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