Пожежна небезпека очікується по всій території, крім західних, Житомирської та Вінницької областей.

В Україні 7-8 травня переважатиме висока пожежна небезпека. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

"7-8 травня в Україні, крім західних, Житомирської та Вінницької областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - сказано у повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що у Києві з 6 до 7 травня очікується надзвичайний рівень (5 класу) пожежної небезпеки.