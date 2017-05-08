В Україні сьогодні пройдуть дощі, на заході очікується похолодання (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 8 травня практично по всій Україні пройдуть дощі, на заході похолодає.

В Україні сьогодні дощитиме / УНІАН

На сході зливи, температура вдень до +22°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, температура до +21°.

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На заході України в понеділок пройде дощ і похолодає.

У північних областях очікуються зливи, температура - до +24°. У центрі України також пройдуть дощі. Температура вдень до +25°.

Прогноз на 8 травня / УНІАН

За народним прогнозом, 8 травня – Марк Ключник. Так прозвали святого, бо вважали, що у нього є ключі, якими він відчиняє небо і випускає дощ.

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